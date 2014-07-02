Zuigbuis, T, DN 32, lengte 500 mm, staal, zwart, passend voor: BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1
De zwarte stalen zuigbuis is geschikt voor Kärcher droogzuigers, nominale diameter DN 32, lengte 500 mm.
Metalen zuigbuis (DN 32, lengte 0.5 m) met zwarte kunststof coating, geschikt als verlengbuis, om bv. Plafonds te stofzuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 32
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Materiaal
|Staal
|Lengte (mm)
|500
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|500 x 32 x 32