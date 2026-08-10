Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0

De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.

De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. De 4 meter lange slang heeft een bajonet 2.0 aansluiting aan de apparaatzijde en een clip 2.0 aansluiting aan de accessoire zijde. Beide 2.0-aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers die in 2017 of later zijn gebouwd.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 2,5
Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Uitvoering Elektrisch geleidend
Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾ clip 2.0
Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾ Bajonet 2.0
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 420 x 370 x 90