Zuigslang, NT, DN 35, lengte 2,5 m, elektrisch geleidend, clip 2.0, bajonet 2.0
De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.
De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. De 4 meter lange slang heeft een bajonet 2.0 aansluiting aan de apparaatzijde en een clip 2.0 aansluiting aan de accessoire zijde. Beide 2.0-aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers die in 2017 of later zijn gebouwd.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|2,5
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Uitvoering
|Elektrisch geleidend
|Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾
|clip 2.0
|Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾
|Bajonet 2.0
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|420 x 370 x 90