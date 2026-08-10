De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. De 4 meter lange slang heeft een bajonet 2.0 aansluiting aan de apparaatzijde en een clip 2.0 aansluiting aan de accessoire zijde. Beide 2.0-aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers die in 2017 of later zijn gebouwd.