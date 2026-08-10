Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0
De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.
De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. De 2,5 meter lange slang heeft een bajonet 2.0 aansluiting aan de apparaatzijde en een clip 2.0 aansluiting aan de accessoire zijde. Beide 2.0-aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers die in 2017 of later zijn gebouwd.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|4
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 35
|Uitvoering
|standaard
|Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾
|clip 2.0
|Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾
|Bajonet 2.0
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|470 x 450 x 80
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Reserveonderdelen Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0
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