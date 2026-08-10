Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0

De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met Kärcher nat-/droogzuigers.

De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 is ideaal voor gebruik met Kärcher nat- en droogzuigers. De 2,5 meter lange slang heeft een bajonet 2.0 aansluiting aan de apparaatzijde en een clip 2.0 aansluiting aan de accessoire zijde. Beide 2.0-aansluitingen zijn compatibel met stofzuigers die in 2017 of later zijn gebouwd.

Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 4
Standaard nominale diameter: ( ) ID 35
Uitvoering standaard
Aansluiting aan de accessoirezijde¹⁾ clip 2.0
Aansluiting aan de apparaatzijde²⁾ Bajonet 2.0
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur Antraciet
Gewicht (kg) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 470 x 450 x 80
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Reserveonderdelen Zuigslang, NT, DN 35, lengte 4 m, clip 2.0, bajonet 2.0 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.