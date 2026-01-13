Slang PrimoFlex 3/4” 50 m
PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 50 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.
De PrimoFlex® kwaliteitsslang met een diameter van 3/4" en een lengte van 50 m is ideaal voor het besproeien van kleine tot grote oppervlakken en tuinen. De 3-laags tuinslang met drukvaste geweven wapening is ftalaatvrij (< 0,1% ) ), cadmium, barium en loodvrij - en dus volledig onschadelijk voor de gezondheid. De weerbestendige anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal en de ondoorzichtige tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang. De barstdruk is 24 bar. De slang wordt ook gekenmerkt door een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 ° C. Op deze tuinslang geven wij 12 jaar garantie. De tuinslangen van Kärcher zijn extreem flexibel, robuust en knikbestendig. De voordelen zijn duidelijk : lange levensduur en eenvoudige bediening Want water geven met Kärcher is slim water geven.
Kenmerken en voordelen
Garantie van 12 jaar
- Gegarandeerde duurzaamheid
3 lagen
- Knikbestendig
Drukbestendigheid 24 bar
- Gegarandeerde stevigheid
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding
- Voor een eenvoudig gebruik.
Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C
- Gegarandeerde stevigheid
Cadmium-, barium- en loodvrij
- Vormt geen gevaar voor de gezondheid of het milieu
Tussenlaag dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
- Gegarandeerde robuustheid en duurzaamheid
Ftalaat-vrije kwalitatieve tuinslang
- Vormt geen gevaar voor de gezondheid of het milieu
Weerbestendige en anti-UV buitenlaag
- Gegarandeerde stevigheid
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|3/4″
|Slanglengte (m)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|10,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 380 x 285
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.