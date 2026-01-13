Slang PrimoFlex 3/4” 50 m

PrimoFlex® kwaliteitstuinslang (3/4"). 50 m lang. Met drukvaste, geweven wapening. Onschadelijk voor de gezondheid. Barstdruk: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C.

De PrimoFlex® kwaliteitsslang met een diameter van 3/4" en een lengte van 50 m is ideaal voor het besproeien van kleine tot grote oppervlakken en tuinen. De 3-laags tuinslang met drukvaste geweven wapening is ftalaatvrij (< 0,1% ) ), cadmium, barium en loodvrij - en dus volledig onschadelijk voor de gezondheid. De weerbestendige anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal en de ondoorzichtige tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang. De barstdruk is 24 bar. De slang wordt ook gekenmerkt door een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 ° C. Op deze tuinslang geven wij 12 jaar garantie. De tuinslangen van Kärcher zijn extreem flexibel, robuust en knikbestendig. De voordelen zijn duidelijk : lange levensduur en eenvoudige bediening Want water geven met Kärcher is slim water geven.

Kenmerken en voordelen
Garantie van 12 jaar
  • Gegarandeerde duurzaamheid
3 lagen
  • Knikbestendig
Drukbestendigheid 24 bar
  • Gegarandeerde stevigheid
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding
  • Voor een eenvoudig gebruik.
Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C
  • Gegarandeerde stevigheid
Cadmium-, barium- en loodvrij
  • Vormt geen gevaar voor de gezondheid of het milieu
Tussenlaag dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
  • Gegarandeerde robuustheid en duurzaamheid
Ftalaat-vrije kwalitatieve tuinslang
  • Vormt geen gevaar voor de gezondheid of het milieu
Weerbestendige en anti-UV buitenlaag
  • Gegarandeerde stevigheid
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 3/4″
Slanglengte (m) 50
Kleur Geel
Gewicht (kg) 10,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 10,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 380 x 380 x 285
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Moestuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.