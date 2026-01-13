De PrimoFlex® kwaliteitsslang met een diameter van 3/4" en een lengte van 50 m is ideaal voor het besproeien van kleine tot grote oppervlakken en tuinen. De 3-laags tuinslang met drukvaste geweven wapening is ftalaatvrij (< 0,1% ) ), cadmium, barium en loodvrij - en dus volledig onschadelijk voor de gezondheid. De weerbestendige anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal en de ondoorzichtige tussenlaag voorkomt algenvorming in de slang. De barstdruk is 24 bar. De slang wordt ook gekenmerkt door een hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 ° C. Op deze tuinslang geven wij 12 jaar garantie. De tuinslangen van Kärcher zijn extreem flexibel, robuust en knikbestendig. De voordelen zijn duidelijk : lange levensduur en eenvoudige bediening Want water geven met Kärcher is slim water geven.