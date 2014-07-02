Vloerverzorging matte steen/linoleum/PVC RM 532, 1l

Optimale verzorging en bescherming voor matte vloeren van kunst- en natuursteen, linoleum en pvc. Loopsporen worden verwijderd, de glanslaag wordt vernieuwd en de vloer krijgt een zijdematte glans. Let op: Vloer na toepassing 24 uur laten uitharden, geen water opbrengen, geen meubels verschuiven, vloeren niet met schoenen betreden. Vorstvrij bewaren.