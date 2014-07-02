Vloerverzorging voor gewaxt/met olie-was finish RM 530, 1l

Optimale verzorging en bescherming voor in de was gezette houten vloeren of houten vloeren met een olie-wasafwerking. Loopsporen worden verwijderd, de onderhoudsfilm wordt vernieuwd en de vloer krijgt een zijdeglans. Opmerkingen: Laat goed onderhouden vloeren 24 uur uitharden, gebruik geen water, verplaats geen meubels, loop niet op vloeren met schoenen. Vorstvrij bewaren.