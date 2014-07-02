Vloerverzorging voor gewaxt/met olie-was finish RM 530, 1l
Optimale verzorging en bescherming voor in de was gezette houten vloeren of houten vloeren met een olie-wasafwerking. Loopsporen worden verwijderd, de onderhoudsfilm wordt vernieuwd en de vloer krijgt een zijdeglans. Opmerkingen: Laat goed onderhouden vloeren 24 uur uitharden, gebruik geen water, verplaats geen meubels, loop niet op vloeren met schoenen. Vorstvrij bewaren.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|6
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Eigenschappen
- Optimale zorg en bescherming
- Frist op
- Geeft een halfmatte glans
- Polijst goed
- Aangepast aan Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
- De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
- Gemaakt in Duitsland
Toepassingen
- Gewaxte houten vloeren
- Houten vloeren met een afwerklaag van olie/was