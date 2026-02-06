Straalmiddel (zak), 25kg

Fijn straalmiddel (korrelgrootte 0,2–0,8 mm) voor behoedzaam reinigen van klinkers, tegels, staal, hardhout en beton. Perfect voor verwijderen van roest en oude laklagen.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (kg) 25
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 25,1
Toepassingen
  • Klinkerstenen
  • Stenen
  • Staal
  • Hardhout
  • Beton
