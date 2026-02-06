Straalmiddel (zak), 25kg
Fijn straalmiddel (korrelgrootte 0,2–0,8 mm) voor behoedzaam reinigen van klinkers, tegels, staal, hardhout en beton. Perfect voor verwijderen van roest en oude laklagen.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (kg)
|25
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|25,1
Toepassingen
- Klinkerstenen
- Stenen
- Staal
- Hardhout
- Beton