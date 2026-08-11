PartsPro onderdelenreiniger extra, poeder RM 63, 20kg
Verwijdert zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen zoals oliën, vetten, trekvet, roet enz. Voor het reinigen van onderdelen die niet gevoelig zijn voor alkalische stoffen, zoals motoren, transmissies, kleine onderdelen, gegoten onderdelen enz.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (kg)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|13,2
|Gewicht (kg)
|20
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|20,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|750 x 450 x 120
Eigenschappen
- Zeer effectief reinigings- en ontvettingsmiddel voor onderdelen
- Lost olie-, vet- en roetverontreinigingen op
- Poedervormig
- Schuimarme formulering
- Snel effectief
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
- Nitriet vrij
- Zonder oplosmiddelen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
- P405 Achter slot bewaren.
- P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Toepassingen
- Onderdelenreiniging