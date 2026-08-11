PartsPro onderdelenreiniger extra, poeder RM 63, 20kg

Verwijdert zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen zoals oliën, vetten, trekvet, roet enz. Voor het reinigen van onderdelen die niet gevoelig zijn voor alkalische stoffen, zoals motoren, transmissies, kleine onderdelen, gegoten onderdelen enz.