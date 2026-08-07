Onze VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic is een krachtig actief schuim met lotuseffect voor het reinigen van auto's in autowasstraten. RM 816 Classic verwijdert effectief vet, olie en emissievervuiling, evenals insectenresten. Het actieve schuim heeft een droogvoorbereidend effect, creëert een nanogestructureerd oppervlak en is daarom perfect afgestemd op de daaropvolgende behandeling met de VehiclePro glansdroger Nano RM 832 Classic. Dankzij de compatibiliteit met was wordt strepen op het lakoppervlak betrouwbaar voorkomen. Bovendien ondersteunt de scheidingsvriendelijke schuimreiniger ook het glijden van de kwasten en beschermt zo de lak, vermindert aanzienlijk de vervuiling van de kwasten in het systeem en kan daarom ook als kwastenshampoo worden gebruikt. De oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO.