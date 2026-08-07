VehiclePro Aktiv-Schuimwasmiddel Nano RM 816 Classic, 20l
Wasbestendige, sterk reinigende en VDA-conforme schuimreiniger voor autowasstraten. Bereidt het drogen optimaal voor en is perfect afgestemd op onze Nano RM 832 glansdroger.
Onze VehiclePro Active Foam Wash Nano RM 816 Classic is een krachtig actief schuim met lotuseffect voor het reinigen van auto's in autowasstraten. RM 816 Classic verwijdert effectief vet, olie en emissievervuiling, evenals insectenresten. Het actieve schuim heeft een droogvoorbereidend effect, creëert een nanogestructureerd oppervlak en is daarom perfect afgestemd op de daaropvolgende behandeling met de VehiclePro glansdroger Nano RM 832 Classic. Dankzij de compatibiliteit met was wordt strepen op het lakoppervlak betrouwbaar voorkomen. Bovendien ondersteunt de scheidingsvriendelijke schuimreiniger ook het glijden van de kwasten en beschermt zo de lak, vermindert aanzienlijk de vervuiling van de kwasten in het systeem en kan daarom ook als kwastenshampoo worden gebruikt. De oppervlakteactieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar volgens de OESO.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|20
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|9
|Gewicht (kg)
|20,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|21,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 x 250 x 440
Eigenschappen
- Effectieve borstelshampoo op basis van nanotechnologie
- Verwijdert betrouwbaar vuil van vet, olie, emissies en insecten
- Creëert een nanogestructureerd oppervlak voor latere behandeling met NANO RM 832 ASF glansdroger
- Hierdoor is het al waterafstotend
- Ondersteunt het glijden van de borstel en beschermt het voertuigoppervlak
- Vermindert aanzienlijk het opnieuw vuil worden van de borstels
- Is compatibel met was en voorkomt zo streepvorming op het lakoppervlak
- VDA-conform
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280a Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Toepassingen
- Voor de reiniging van voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen
- Voertuigen