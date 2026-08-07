VehiclePro Aktivschuim RM 812 Classic, 200l
Krachtig reinigend, schuimintensief actief schuim voor het effectief verwijderen van olie, vet en minerale verontreinigingen. VDA-conform en zacht voor oppervlakken en borstels.
Geselecteerde ingrediënten en een speciale formulering voor een gelijktijdig zachte en intensieve reiniging van auto's en bedrijfswagens: het VehiclePro actief schuim RM 812 Classic van Kärcher. Het bijzonder schuimintensieve actieve schuim, dat geschikt is voor gebruik in zelfbedieningsautowasstraten en autowasstraten, verwijdert betrouwbaar en effectief vet, olie en minerale verontreinigingen van voertuigoppervlakken. RM 812 Classic kan ook gebruikt worden als borstelshampoo. Het volumineuze, lichtgekleurde schuim ondersteunt het glijvermogen van de borstels en beschermt zo de lak, terwijl tegelijkertijd de herverontreiniging van de borstels aanzienlijk wordt verminderd. Bovendien is het actieve schuim met hoog rendement afgestemd op volgende wasproducten en voorkomt zo strepen, scheidt snel olie en water in de olieafscheider en is VDA-conform.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|200
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|9
|Gewicht (kg)
|205,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|226,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|580 x 580 x 970
Eigenschappen
- Schuimintensieve borstelshampoo voor het wassen van auto's
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Creëert een volumineus, licht en aantrekkelijk schuim
- Ondersteunt het glijden van de borstel en beschermt het voertuigoppervlak
- Vermindert aanzienlijk het opnieuw vuil worden van de borstels
- Is compatibel met was en voorkomt zo streepvorming op het lakoppervlak
- VDA-conform
- Snelle olie/waterscheiding in de olieafscheider (scheidingsvriendelijk = asf)
- NTA-vrij
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
- P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P302 + P352b BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Toepassingen
- Voor de reiniging van voertuigen
- Reiniging van bedrijfsvoertuigen
- Voertuigen, bedrijfsvoertuigen, fietsen
- Voertuigen