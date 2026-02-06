Geselecteerde ingrediënten en een speciale formulering voor een gelijktijdig zachte en intensieve reiniging van auto's en bedrijfswagens: het VehiclePro actief schuim RM 812 Classic van Kärcher. Het bijzonder schuimintensieve actieve schuim, dat geschikt is voor gebruik in zelfbedieningsautowasstraten en autowasstraten, verwijdert betrouwbaar en effectief vet, olie en minerale verontreinigingen van voertuigoppervlakken. RM 812 Classic kan ook gebruikt worden als borstelshampoo. Het volumineuze, lichtgekleurde schuim ondersteunt het glijvermogen van de borstels en beschermt zo de lak, terwijl tegelijkertijd de herverontreiniging van de borstels aanzienlijk wordt verminderd. Bovendien is het actieve schuim met hoog rendement afgestemd op volgende wasproducten en voorkomt zo strepen, scheidt snel olie en water in de olieafscheider en is VDA-conform.