Tapijtreinigingsmachine BRC 30/15 C

Compacte tapijtreiniger voor de snelle en rendabele reiniging van kleine oppervlakken d.m.v. sproei-extractie. Dit apparaat is ook ideaal voor plaatselijke en tussentijdse reiniging van tapijten door deze vooraf te besproeien met I-Capsolation-reinigingsmiddel. Rendabel op oppervlakken van 200 tot 800 m².

De BRC 30/15 C is ideaal voor de vezeldiepe reiniging van tapijten; geschikt voor kleine oppervlakken. De verende borstels volgens de oppervlaktecontouren voor perfecte reinigingsresultaten. De BRC 30/15 is ideaal voor de tussenreiniging van tapijten met I-Capsol voorspuitmiddel of vlekverwijderaar.

Kenmerken en voordelen
Hoge reinigingsprestaties
  • De walsborstel ondersteunt de dieptereiniging.
  • Pendelende walsborstel zorgt voor gelijkmatige reinigingscapaciteit.
  • Vezels worden opgericht en zorgen voor een gelijkmatig uiterlijk.
Compacte afmetingen
  • Ideaal voor oppervlakken tussen 200 en 800 m².
  • Eenvoudig op te bergen.
  • Eenvoudig transport.
Specificaties

Technische gegevens

Oppervlakteprestatie (basisreiniging / tussentijdse reiniging iCapsol) (m²/u) 150
Luchtverplaatsing (l/s) 46
Vacuüm (mbar/kPa) 300 / 30
Sproeidruk basisreiniging (bar) 3,5
Sproeihoeveelheid basisreiniging (l/min) 1
Werkbreedte afzuiging (mm) 315
Vers/vuilwatertank (l) 15 / 17
krachtturbine (W) 1130
Krachtige borstelmotor (W) 76
Gewicht zonder accessoires (kg) 36
Gewicht inclusief verpakking (kg) 35,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 920 x 360 x 750

Verpakkingsinhoud

  • Aantal walsborstels: 1 Stuk(s)

Uitvoering

  • Werkrichting: Achteruit
