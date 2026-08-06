Betaalautomaat Fragrance sprayer
Geursprayer Perfume Tower PT van Kärcher. Het apparaat voor moeiteloos en langdurig neutraliseren van onaangename geurtjes in de auto.
Klanten kunnen met de geursprayer Perfume Tower PT kiezen uit vier verschillende geurrichtingen om onaangename geurtjes in de auto, zoals tabaksrook, efficiënt en snel te neutraliseren. Bij de keuze van de geuren hebben we een breed spectrum aangehouden om aan de wensen van zo veel mogelijk klanten tegemoet te komen. Het is technisch onmogelijk dat de geuren per ongeluk met elkaar vermengd worden. De elektronische munttester kan net als de looptijd eenvoudig en snel volledig aan uw wensen worden aangepast. De elektronische munttester is geschikt voor munten en tokens en kan net als de looptijd (traploos tot 7 minuten bedrijfsduur) eenvoudig en snel volledig aan uw wensen worden aangepast.
Kenmerken en voordelen
Vier verschillende geuren mogelijkGeen vermenging van afzonderlijke geuren. Aangename geuren voor vrijwel ieders smaak.
Elektronische munttesterIndividuele en eenvoudige programmering. Gebruik van verschillende soorten munten en tokens met maar één munttester mogelijk.
Programmeerbare looptijdTraploze instelling van de looptijd tot 7 minuten. Voor individuele aanpassing aan plaatselijke omstandigheden.
Specificaties
Technische gegevens
|Beschermingsklasse
|IP44
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Vermogen (kW)
|0,3
|Verbruik parfum-watermengsel (ml/min)
|50
Uitvoering
- Toepassing: Neutralisatie van geuren in het interieur van het voertuig
Toepassingen
- Perfume Tower voor neutralisatie van geurtjes in het voertuig