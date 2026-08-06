Klanten kunnen met de geursprayer Perfume Tower PT kiezen uit vier verschillende geurrichtingen om onaangename geurtjes in de auto, zoals tabaksrook, efficiënt en snel te neutraliseren. Bij de keuze van de geuren hebben we een breed spectrum aangehouden om aan de wensen van zo veel mogelijk klanten tegemoet te komen. Het is technisch onmogelijk dat de geuren per ongeluk met elkaar vermengd worden. De elektronische munttester kan net als de looptijd eenvoudig en snel volledig aan uw wensen worden aangepast. De elektronische munttester is geschikt voor munten en tokens en kan net als de looptijd (traploos tot 7 minuten bedrijfsduur) eenvoudig en snel volledig aan uw wensen worden aangepast.