RM 751 Środek do usuwania nalotu cementowego, 10l

Kwasowy środek do ręcznego i mechanicznego czyszczenia sanitariatów i budynków. Skutecznie usuwa kamień, osady wapienne, rdzę, osad mleczny, kamień moczowy i warstwę cementu.

Wydajny, wyjątkowo niskopieniący i dlatego idealny do stosowania z szorowarkami: kwasowy środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 751 firmy Kärcher. Detergent na bazie kwasu sulfaminowego do mechanicznego i ręcznego dokładnego czyszczenia skutecznie usuwa kamień, osady wapienne, rdzę, osad mleczny, kamień moczowy i warstwę cementu ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, takich jak płytki ceramiczne, urządzenia sanitarne i metal. Środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 751 jest zatem idealnym rozwiązaniem do czyszczenia basenów oraz dogłębnego czyszczenia po pracach budowlanych. Dzięki zintegrowanej ochronie antykorozyjnej i łatwej separacji, środek do głębokiego czyszczenia jest również idealny do stosowania w środowiskach przemysłowych.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 10
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 1
pH 0,7
Waga (kg) 10,9
Waga z opakowaniem (kg) 11,3
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 188 x 307
