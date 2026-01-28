Wydajny, wyjątkowo niskopieniący i dlatego idealny do stosowania z szorowarkami: kwasowy środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 751 firmy Kärcher. Detergent na bazie kwasu sulfaminowego do mechanicznego i ręcznego dokładnego czyszczenia skutecznie usuwa kamień, osady wapienne, rdzę, osad mleczny, kamień moczowy i warstwę cementu ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie kwasów, takich jak płytki ceramiczne, urządzenia sanitarne i metal. Środek do dokładnego czyszczenia FloorPro RM 751 jest zatem idealnym rozwiązaniem do czyszczenia basenów oraz dogłębnego czyszczenia po pracach budowlanych. Dzięki zintegrowanej ochronie antykorozyjnej i łatwej separacji, środek do głębokiego czyszczenia jest również idealny do stosowania w środowiskach przemysłowych.