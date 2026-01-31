Mulțumită afișării valorii presiunii și a modului de funcționare de aplicare a detergentului, ușor de citit indiferent de condițiile atmosferice, pistolul de înaltă presiune Kärcher G 120 Q Full Control oferă mult mai mult control în timpul curățării. Valorile SOFT (mică), MEDIUM (medie) și HARD (ridicată) ale presiunii și modul de aplicare a detergentului pot fi selectate cu ușurință prin rotirea lancei de pulverizare Vario Power. Pistolul de pulverizare, echipat cu un adaptor Quick Connect, este potrivit pentru aparatele de curățare cu înaltă presiune Kärcher Class K 3 Full Control.