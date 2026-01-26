Detergentul pentru covoare și tapițerii impresionează prin conținutul de peste 99% ingrediente de origine naturală și asigură curățarea profundă până la fibre pe toate suprafețele textile, cum ar fi covoare, tapițerii, scaune auto, încălțăminte, saltele și perdele. Nu sunt utilizate microplastice, silicon, nanomateriale, coloranți sau fosfați, ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru familii, persoane cu alergii și gospodării cu animale de companie. Sistemul inovator de curățare în două faze desface murdăria de pe fibre înainte de a fi aspirată cu un aparat de curățat prin extracție cu pulverizare. Murdăria rămasă este apoi încapsulata în cristale mici, care sunt eliminate în timpul următoarei faze de aspirare, după timpul de uscare. Acest lucru garantează rezultate de curățare deosebit de temeinice. Detergentul este perfect pentru aparatele de curățat prin extracție cu pulverizare. Chiar și murdăria încăpățânată, cum ar fi pământul, praful, grăsimea, petele de mâncare, băuturi sau urmele de cremă de piele, cremă solară sunt îndepărtate fără efort. Poate fi folosit și pentru îndepărtarea petelor, aplicându-l pur pe o lavetă și tamponând pata. În plus, oferă textililor un miros