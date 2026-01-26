Višenamensko sredstvo za čišćenje podova RM 536, 500ml

Za sve tvrde podove: Višenamensko sredstvo za čišćenje podova RM 536 za temeljno čišćenje. Odstranjuje tragove hodanja i ostavlja čistoću bez tragova brisanja. Za zaštitom od vlage koja štiti pod od truljenja i sa mirisom limuna.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Pakovanje (Kom) 8
Težina sa ambalažom (kg) 0,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Područja primene
  • Podovi od plute
  • Kamene površine
  • Drveni podovi
  • Vinil