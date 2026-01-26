Višenamensko sredstvo za čišćenje podova RM 536, 500ml
Za sve tvrde podove: Višenamensko sredstvo za čišćenje podova RM 536 za temeljno čišćenje. Odstranjuje tragove hodanja i ostavlja čistoću bez tragova brisanja. Za zaštitom od vlage koja štiti pod od truljenja i sa mirisom limuna.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Pakovanje (Kom)
|8
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Područja primene
- Podovi od plute
- Kamene površine
- Drveni podovi
- Vinil