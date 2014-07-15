Ravan faltasti filter KFI 7420
Robustan, ravan filter sa faltama posebno namenjen usisivačima za pepeo i suvo usisavanje. Za trajnu snagu usisavanja.
Obeležja i prednosti
Pogodan za usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 3, AD 2 i AD 4 Premium
Za dugotrajnu usisnu snagu
Jednostavna zamena
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Boja
|bela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|197 x 97 x 48
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Uklanjanje pepela