Ravan faltasti filter KFI 7420

Robustan, ravan filter sa faltama posebno namenjen usisivačima za pepeo i suvo usisavanje. Za trajnu snagu usisavanja.

Obeležja i prednosti
Pogodan za usisivač za pepeo i suvo usisavanje AD 3, AD 2 i AD 4 Premium
Za dugotrajnu usisnu snagu
Jednostavna zamena
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Boja bela
Težina (kg) 0,1
Težina sa ambalažom (kg) 0,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 197 x 97 x 48
Područja primene
  • Uklanjanje pepela