Turbomlaznica za tapacirane površine
Praktična mlaznica s rotirajućom četkom na vazdušni pogon. Posebno temeljno čisti tapacirani nameštaj i tekstilne površine. Idealna za odstranjivanje životinjske dlake. Radna širina 160 mm.
Praktična, ručno upravljana mlaznica radne širine 160 mm. Mlaznica ima rotirajuću četku na vazdušni pogon, koja može ukloniti čak i čvrsto prionulu nečistoću sa usisavane površine. Čisti tapacirane površine, fotelje, kaučeve, jastuke, krevete i sl., te u trenu odstranjuje životinjsku dlaku i mrvice – naravno, takođe i u automobilu.
Obeležja i prednosti
Rotirajuća četka sa vazdušnim pogonom
- Za uklanjanje čvrsto prionule nečistoće, kao npr. životinjske dlake, s tekstilnih površina
- Vrlo dobro usisavanje životinjske dlake
- Vrlo dobro usisavanje nečistoće, takođe i kod tepiha s visokim vlaknima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Kom)
|1
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,3
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|200 x 165 x 67
Područja primene
- Tapaciranje
- Unutrašnjost vozila
- Auto sedišta