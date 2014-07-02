Turbomlaznica za tapacirane površine

Praktična mlaznica s rotirajućom četkom na vazdušni pogon. Posebno temeljno čisti tapacirani nameštaj i tekstilne površine. Idealna za odstranjivanje životinjske dlake. Radna širina 160 mm.

Praktična, ručno upravljana mlaznica radne širine 160 mm. Mlaznica ima rotirajuću četku na vazdušni pogon, koja može ukloniti čak i čvrsto prionulu nečistoću sa usisavane površine. Čisti tapacirane površine, fotelje, kaučeve, jastuke, krevete i sl., te u trenu odstranjuje životinjsku dlaku i mrvice – naravno, takođe i u automobilu.

Obeležja i prednosti
Rotirajuća četka sa vazdušnim pogonom
  • Za uklanjanje čvrsto prionule nečistoće, kao npr. životinjske dlake, s tekstilnih površina
  • Vrlo dobro usisavanje životinjske dlake
  • Vrlo dobro usisavanje nečistoće, takođe i kod tepiha s visokim vlaknima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Kom) 1
Standardna nominalna širina (mm) 35
Boja crna
Težina (kg) 0,3
Težina sa ambalažom (kg) 0,4
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 200 x 165 x 67
Područja primene
  • Tapaciranje
  • Unutrašnjost vozila
  • Auto sedišta