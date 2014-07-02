Praktična, ručno upravljana mlaznica radne širine 160 mm. Mlaznica ima rotirajuću četku na vazdušni pogon, koja može ukloniti čak i čvrsto prionulu nečistoću sa usisavane površine. Čisti tapacirane površine, fotelje, kaučeve, jastuke, krevete i sl., te u trenu odstranjuje životinjsku dlaku i mrvice – naravno, takođe i u automobilu.