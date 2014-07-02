WB 100, rotirajuća četka za pranje

Rotirajuća četka za pranje sa zglobom, za čišćenje svih glatkih površina, bilo ofarbanih, staklenih ili plastičnih. Podesiv zglob svojom rotacijom od 180° omogućava čišćenje teško dostupnih mesta.

Rotirajuća četka za pranje sa zglobom se naročito preporučuje za čišćenje svih glatkih površina, bilo farbanih, staklenih ili plastičnih. Četka za pranje sa nizom praktičnih funkcija: rotirajuće i nežne čekinje, priključni zglob sa rotacijom od 180° za lakši pristup teško dostupnim mestima, podesiva brzina i doziranje deterdženta, jednostavna zamena pribora, spoljašnji prsten za zaštitu od grebanja i matica za povezivanje pištolja. Ukratko, idealno rešenje za sve glatke površine. Rotirajuća četka za pranje je podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2–K7.

Obeležja i prednosti
Nanošenje sredstva za čišćenje
  • Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Doziranje deterdženta
  • Efikasno korišćenje sredstva za čišćenje.
Rotirajuća glava za četke
  • Efikasno, blago čišćenje uz negu
Kontinuirano podesiv zglob za 180°
  • Komforno čišćenje teško pristupačnih mesta.
Zaštitni prsten svuda u krug
  • Zaštita površine od grebanja
Mekana kružna četka
  • Moćno i nežno čišćenje osetljivih predmeta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja crna
Težina (kg) 0,6
Težina sa ambalažom (kg) 0,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 270 x 155 x 160
Videos
Područja primene
  • Vozila
  • Zimske bašte
  • Motocikli i skuteri
  • Garažna vrata
  • Elementi za zaštitu vida
  • Prozorske klupe
  • Balkonske obloge