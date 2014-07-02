WB 100, rotirajuća četka za pranje
Rotirajuća četka za pranje sa zglobom, za čišćenje svih glatkih površina, bilo ofarbanih, staklenih ili plastičnih. Podesiv zglob svojom rotacijom od 180° omogućava čišćenje teško dostupnih mesta.
Rotirajuća četka za pranje sa zglobom se naročito preporučuje za čišćenje svih glatkih površina, bilo farbanih, staklenih ili plastičnih. Četka za pranje sa nizom praktičnih funkcija: rotirajuće i nežne čekinje, priključni zglob sa rotacijom od 180° za lakši pristup teško dostupnim mestima, podesiva brzina i doziranje deterdženta, jednostavna zamena pribora, spoljašnji prsten za zaštitu od grebanja i matica za povezivanje pištolja. Ukratko, idealno rešenje za sve glatke površine. Rotirajuća četka za pranje je podesna za sve Kärcher perače pod pritiskom iz serije K2–K7.
Obeležja i prednosti
Nanošenje sredstva za čišćenje
- Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Doziranje deterdženta
- Efikasno korišćenje sredstva za čišćenje.
Rotirajuća glava za četke
- Efikasno, blago čišćenje uz negu
Kontinuirano podesiv zglob za 180°
- Komforno čišćenje teško pristupačnih mesta.
Zaštitni prsten svuda u krug
- Zaštita površine od grebanja
Mekana kružna četka
- Moćno i nežno čišćenje osetljivih predmeta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|270 x 155 x 160
Videos
Kompatibilni uređaji
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
Područja primene
- Vozila
- Zimske bašte
- Motocikli i skuteri
- Garažna vrata
- Elementi za zaštitu vida
- Prozorske klupe
- Balkonske obloge