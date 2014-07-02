ชุดเชื่อมต่อสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
ชุดท่อสำหรับทำความสะอาดแรงดันสูงหรือรดน้ำสวน ด้วยท่อPrimoFlex® 10 ม. (3/4 ") อะแดปเตอร์ประปา G3 / 4 ตัวเชื่อมต่อท่อสากล 1 x และตัวเชื่อมต่ออเนกประสงค์พร้อม Aqua Stop
ชุดท่อสามารถใช้งานได้ไม่เพียงเป็นท่อจ่ายสำหรับเครื่องฉีดน้ำแรงดัน แต่ยังใช้สำหรับรดน้ำในสวนด้วย ชุดประกอบด้วยท่อPrimoFlex®ฟรี (<0.1%) (3/4 "), 10 เมตร, อะแดปเตอร์ก๊อก G3 / 4, ตัวเชื่อมต่อท่ออเนกประสงค์และตัวเชื่อมต่อท่ออเนกประสงค์ที่มี Aqua Stop ท่อสวนในคาร์เชอร์ สายรดน้ำมีความยืดหยุ่นแข็งแกร่งทนทานและทนต่อข้อต่อได้สูตรที่ชนะ: อายุการใช้งานยาวนานและการดูแลที่ง่ายเท่ากับการดูแลสวนชั้นเยี่ยมคาร์เชอร์: ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับความต้องการในการรดน้ำของคุณ
คุณสมบัติและจุดเด่น
ท่อPrimoFlex®ขนาด 10 m 3/4 "
Plus เชื่อมต่อท่อสากล 2.645-193.0
พร้อมขั้วต่อท่ออเนกประสงค์พร้อม Aqua Stop 2.645-194.0
อะแดปเตอร์ประปา G3 / 4
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|2.379
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|2.429
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|370 x 370 x 105
เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับรดน้ำต้นไม้กระถาง
- สำหรับรดน้ำต้นไม้ประดับ (เตียงขนาดเล็ก, พืชเดี่ยว, กระถางต้นไม้)
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน