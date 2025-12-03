สายยาง (Water supply hose)

สายยางสีดำ 10 เมตร มีตัวเชื่อมสำหรับก๊อกแบบไม่มีเกลียว

สายยางสีดำ 10 เมตร มีตัวเชื่อมสำหรับก๊อกแบบไม่มีเกลียว ใช้กับก๊อกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 15 ถึง 20 มม.

คุณสมบัติและจุดเด่น
ชุดสายยางพร้อมต่อ
  • เหมาะสำหรับรดน้ำสวน - และสำหรับการจัดหาน้ำในระหว่างการทำความสะอาดแรงดันสูง
ท่อPrimoFlex® 10 m 1/2 "
  • มีความยืดหยุ่นและเสริมแรงทอด้วยแรงดัน
ข้อต้อประปาสากล
  • การเชื่อมต่อที่สะดวกกับก๊อกแบบไม่มีเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระหว่าง 15 ถึง 20 มม
ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ความยาวท่อ (ม.) 10
ขนาดเกลียว G1/2
สี สีเหลือง
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.185
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.345
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 270 x 270 x 80

เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ

รูปแบบการใช้งาน
  • รดน้ำต้นไม้
  • สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน