สายยาง (Water supply hose)
สายยางสีดำ 10 เมตร มีตัวเชื่อมสำหรับก๊อกแบบไม่มีเกลียว
สายยางสีดำ 10 เมตร มีตัวเชื่อมสำหรับก๊อกแบบไม่มีเกลียว ใช้กับก๊อกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 15 ถึง 20 มม.
คุณสมบัติและจุดเด่น
ชุดสายยางพร้อมต่อ
- เหมาะสำหรับรดน้ำสวน - และสำหรับการจัดหาน้ำในระหว่างการทำความสะอาดแรงดันสูง
ท่อPrimoFlex® 10 m 1/2 "
- มีความยืดหยุ่นและเสริมแรงทอด้วยแรงดัน
ข้อต้อประปาสากล
- การเชื่อมต่อที่สะดวกกับก๊อกแบบไม่มีเกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกระหว่าง 15 ถึง 20 มม
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ความยาวท่อ (ม.)
|10
|ขนาดเกลียว
|G1/2
|สี
|สีเหลือง
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.185
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.345
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|270 x 270 x 80
เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเครือข่ายน้ำดื่มคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EN 1717 หากจำเป็นให้สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยของคุณ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- รดน้ำต้นไม้
- สำหรับการทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในสวน