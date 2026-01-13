Kärcher'in Aqua Stop'lu pratik ve ergonomik üniversal hortum kaplini ile bağlamak, ayırmak ve onarım kolaylaştırıldı. Esnek konektör sistemi küçük ve geniş bahçelerin ve yüzeylerin sulanmasını basitleştirir. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. Üniversal hortum kaplini tüm mevcut click sistemleri ve en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.