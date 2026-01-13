Aqua Universal Hortum bağlantı
Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.
Kärcher'in Aqua Stop'lu pratik ve ergonomik üniversal hortum kaplini ile bağlamak, ayırmak ve onarım kolaylaştırıldı. Esnek konektör sistemi küçük ve geniş bahçelerin ve yüzeylerin sulanmasını basitleştirir. İşleyen musluk bağlantıları ve hortum kaplinleri tüm iyi sulama sistemleri için önemlidir. Üniversal hortum kaplini tüm mevcut click sistemleri ve en yaygın üç hortum çapı ile uyumludur.
Özellikler ve faydalar
Aqua Stop
- Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için
Ergonomik şekilli
- Kullanım kolaylığı için.
Tırnak sistemi
- Bilinen tüm markalar ile uyumludur
Universal (1/2", 5/8", 3/4")
- Tüm bahçe hortumları için uygun
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Çap
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Renk
|Sarı
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|0,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|70 x 33 x 42
Uyumlu makineler
Uygulama alanları
- Bahçe sulama
- Büyük bahçelerin sulanması için
- Saklı bitkilerini sulamak için
- Süs bitkilerinin sulanması için idealdir.
- Bahçe makineleri ve aletlerini temizlemek için.