Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623, 5l

Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muội đèn và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu.