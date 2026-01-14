Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623, 5l
Chất tẩy rửa dùng cho vật liệu đá lát RM 623 giúp dễ dàng loại bỏ dầu, mỡ, muội đèn và bụi bẩn trên bề mặt đá và nhôm. Cùng với công thức bảo vệ giúp duy trì độ sạch lâu hơn và bảo vệ bề mặt khỏi ảnh hưởng của gió và khí hậu.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Kích thước đóng gói (l)
|5
|Đơn vị gói (Unit)
|1
|Trọng lượng (Kg)
|5,01
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|5,395
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|192 x 145 x 248
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Sân hiên
- Mặt tường nhôm
- Bề mặt bằng đá
- Tường sân vườn và tường đá