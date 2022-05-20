Der Flachfaltenfilter KFI 4410 ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne ständige Unterbrechungen durch lästigen Filterwechsel. Während der Anwendung sorgt er für eine hohe Saugleistung und hohe Staubfiltration. Eingebettet in der patentierten Filterkassette lässt sich der Flachfaltenfilter besonders komfortabel und schnell austauschen - und das ganz ohne Schmutzkontakt: einfach die Filterkassette aufklappen, den Filter wechseln, die Filterkassette schließen - und fertig! Passgenau entwickelt für die Kärcher Nass- / Trockensauger WD 4-7, KWD 4-6 und MV 4-6.