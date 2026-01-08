Vliesfilterbeutel KFI 487
Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel ideal zum Saugen von trockenem und feuchtem Schmutz. Geeignet für Kärcher Nass-/Trockensauger.
Die extrem reißfesten, dreilagigen Vliesfilterbeutel KFI 487 überzeugen während der Anwendung durch eine hohe Saugleistung und hohe Staubfiltration. Zudem sind sie bestens geeignet bei starker Beanspruchung, zum Beispiel beim Saugen von grobem und feuchtem Schmutz. Die Filterbeutel wurden passgenau entwickelt für die Kärcher Nass-/Trockensauger WD 4-7, KWD 4-6 und MV 4-6. Im Lieferumfang enthalten sind insgesamt 4 Beutel.
Merkmale und Vorteile
Dreilagiges Vliesmaterial
- Für eine hohe Saugleistung und hohe Staubfiltration während der Anwendung.
- Extrem reißfest, hervorragend geeignet bei starker Beanspruchung.
Für Kärcher Nass-/Trockensauger WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|4
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 190 x 13
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Trockener Schmutz
- Feuchter Schmutz