Accessoire interchangeable Universal pour WB 120 et WB 100
L'embout amovible universel pour la brosse de lavage rotative convient parfaitement au nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.
Les poils transparents de cet embout pour brosse de lavage sont à usage universel et conviennent à une grande variété de travaux de nettoyage. L'embout amovible universel pour la brosse de lavage rotative WB 120 convient parfaitement au nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Et cet embout reste compatible avec le modèle de brosse précédent WB 100.
Caractéristiques et avantages
Poils souples transparents
- Action de nettoyage douce et efficace
Peut être utilisé n'importe où
- Pour toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.
Accessoire en option
- Champs d'application supplémentaires pour la brosse de lavage rotative.
Compatibilité
- Utilisable avec la brosse de lavage rotative WB 120 et le modèle précédent WB 100.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|153 x 153 x 48
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Jardin d'hiver
- Motos et scooters
- Portes de garage
- Stores vénitiens/volets roulants
- Écrans de séparation
- Rebords de fenêtre
- Revêtement de balcon
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon