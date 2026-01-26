Les poils transparents de cet embout pour brosse de lavage sont à usage universel et conviennent à une grande variété de travaux de nettoyage. L'embout amovible universel pour la brosse de lavage rotative WB 120 convient parfaitement au nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Et cet embout reste compatible avec le modèle de brosse précédent WB 100.