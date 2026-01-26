De transparante borstelharen van de wasborstel zijn universeel inzetbaar voor uiteenlopende reinigingstaken. Het extra opzetstuk Universal voor de roterende wasborstel WB 120 is geschikt voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Het opzetstuk is bovendien compatibel met het vorige model : de wasborstel WB 100.