Opzetstuk Universal voor wasborstels WB 120 en WB 100
Het extra opzetstuk Universal voor de roterende wasborstel is ideaal voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof.
De transparante borstelharen van de wasborstel zijn universeel inzetbaar voor uiteenlopende reinigingstaken. Het extra opzetstuk Universal voor de roterende wasborstel WB 120 is geschikt voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Het opzetstuk is bovendien compatibel met het vorige model : de wasborstel WB 100.
Kenmerken en voordelen
Zachte transparante borstels
- Zachte en efficiënte reiniging
Universeel inzetbaar
- Voor alle gladde oppervlakken, zoals lak, glas of kunststof.
Optionele toebehoren
- Grotere veelzijdigheid voor de roterende wasborstel.
Compatibiliteit
- Inzetbaar met de roterende wasborstel WB 120 en zijn voorganger WB 100.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|153 x 153 x 48
Toepassingen
- Fietsen
- Veranda's
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Garagepoort
- Jaloezieën/rolluiken
- Tuinschermen
- Vensterbanken
- Balkonschermen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels