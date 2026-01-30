Adaptateur T
Idéal pour un raccordement à un flexible haute pression Kärcher Home & Garden à agrafe de fixation : l'adaptateur de flexible pour la lance d'arrosage télescopique.
L'adaptateur de flexible permet de raccorder rapidement et facilement la lance d'arrosage télescopique à un flexible doté d'une agrafe de fixation (sans système Quick Connect).
Caractéristiques et avantages
Pièce de raccordement entre une lance d'arrosage télescopique et un flexible (sans système Quick Connect)
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|131 x 28 x 35
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Adaptateur T
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.