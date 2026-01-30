Adapter T
Perfect voor aansluiting aan Kärcher Home & Garden hogedrukslangen met clip: de slangadapter voor de telescopische spuitlans
Met de slangadapter kan de telescopische spuitlans snel en eenvoudig worden aangesloten aan een slang met clip (zonder Quick Connect).
Kenmerken en voordelen
Adapter voor telescopische spuitlans, spuitpistool en lans (zonder Quick Connect)
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|131 x 28 x 35
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Onderdelen Adapter T
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.