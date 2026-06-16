Fini les pattes sales : la brosse pour animaux de compagnie disponible en complément pour tous les appareils OC 3 nettoie rapidement, efficacement et en douceur. Idéal lorsque votre chien doit entrer dans la maison ou monter dans la voiture après une balade par mauvais temps. Qu'il ait seulement les pattes sales ou qu'il faille également nettoyer son pelage, les picots souples en silicone sont agréables au toucher pour l'animal et permettent une élimination particulièrement efficace des salissures. Pour l'utilisation, la brosse se raccorde directement au pistolet de l'OC 3. L’eau traverse la brosse dès lors que la gâchette est actionnée. La combinaison du jet de douche doux à basse pression (comparable au jet d'eau qui sort d'un robinet) et de l'action mécanique des picots assurent à la fois un excellent pouvoir nettoyant et un effet de massage que bon nombre d'animaux apprécient. La saleté est décollée et rincée directement dans la foulée. L'eau est utilisée avec parcimonie, économisant par la même occasion la batterie, ce qui permet des durées d'utilisation suffisamment longues.