Compact et mobile : l'OC 4 est le pistolet de nettoyage à batterie de Kärcher destiné à tous ceux qui sont à la recherche d'une solution de nettoyage mobile. Grâce à la batterie lithium-ion intégrée et au grand réservoir à eau d'une capacité de 8 litres, le nettoyage est possible sans prise électrique ni raccordement d'eau : il suffit de le remplir d'eau et c'est parti ! La technologie de buse de Kärcher permet un nettoyage à la fois en douceur et efficace. Que ce soit au camping, après une balade à vélo, une randonnée dans la boue ou dans votre jardin, l'OC 4 constitue la solution idéale pour un nettoyage d'appoint rapide et une multitude de tâches différentes. Un voyant à LED informe l'utilisateur du niveau de charge actuel de la batterie et de l'énergie restante. Encombrement minimal : pour le stockage, l'appareil ou les accessoires rentrent entièrement dans le réservoir à eau vide pour un rangement peu encombrant. Le tuyau spiralé de 2,8 mètres permet un travail flexible avec un grand rayon d'action. Grâce au pistolet de pulvérisation avec fonction de blocage, le nettoyage se fait en tout confort et sans effort physique. Pour encore plus de possibilités d'utilisation et d'extension, une multitude d'accessoires est disponible.