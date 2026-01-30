Compact en draagbaar: de OC 4 is de mobiele Kärcher batterijaangedreven drukreiniger, ideaal voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion batterij en de grote watertank van 8 liter kun je reinigen zonder afhankelijk te zijn van netstroom of wateraansluitingen; gewoon vullen met water en beginnen. Dankzij de Kärcher-sproeiertechnologie kan reinigen zacht maar effectief zijn. Of het nu op de camping is, na een fietstocht, een modderige wandeling of gewoon thuis in de tuin - de OC 4 is de ideale snelle oplossing voor verschillende tussentijdse reinigingstaken. Een ledlampje geeft informatie over de huidige laadstatus van de batterij en het resterende vermogen. Neemt minimale ruimte in beslag - het apparaat en eventuele accessoires kunnen allemaal in de lege watertank worden opgeborgen om ruimte te besparen. De 2,8 meter lange spiraalslang biedt flexibiliteit en een grote bewegingsradius. Het spuitpistool heeft een klikfunctie voor extra gemak. Er is een ruime keuze aan optionele accessoires beschikbaar voor een nog breder scala aan toepassingen.