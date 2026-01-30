Mobiele drukreiniger OC 4
De compacte lagedrukreiniger met lithium-ion batterij en watertank voor reiniging onderweg zonder stroomvoorziening of wateraansluiting .
Compact en draagbaar: de OC 4 is de mobiele Kärcher batterijaangedreven drukreiniger, ideaal voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion batterij en de grote watertank van 8 liter kun je reinigen zonder afhankelijk te zijn van netstroom of wateraansluitingen; gewoon vullen met water en beginnen. Dankzij de Kärcher-sproeiertechnologie kan reinigen zacht maar effectief zijn. Of het nu op de camping is, na een fietstocht, een modderige wandeling of gewoon thuis in de tuin - de OC 4 is de ideale snelle oplossing voor verschillende tussentijdse reinigingstaken. Een ledlampje geeft informatie over de huidige laadstatus van de batterij en het resterende vermogen. Neemt minimale ruimte in beslag - het apparaat en eventuele accessoires kunnen allemaal in de lege watertank worden opgeborgen om ruimte te besparen. De 2,8 meter lange spiraalslang biedt flexibiliteit en een grote bewegingsradius. Het spuitpistool heeft een klikfunctie voor extra gemak. Er is een ruime keuze aan optionele accessoires beschikbaar voor een nog breder scala aan toepassingen.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reinigingMet de watertank van 8 liter en de geïntegreerde oplaadbare batterij is schoonmaken onderweg eenvoudig en mobiel - zelfs zonder water- of stroomaansluiting. De afneembare tank kan eenvoudig worden gevuld bij de kraan of andere waterbronnen en kan dankzij de lekvrije dop zorgeloos worden vervoerd, bijvoorbeeld in de koffer van de auto. Flexibel te gebruiken voor veel verschillende reinigingstaken, bijv. voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, honden of kinderwagens.
Geïntegreerde lithium-ion batterijEén acculading gaat tot 22 minuten mee, genoeg tijd om verschillende vuile voorwerpen zoals fietsen of tuinmeubels grondig schoon te maken. Het LED-lampje geeft de huidige laadstatus van de batterij aan. De USB type C oplaadaansluiting maakt flexibel opladen onderweg mogelijk, bijvoorbeeld in de auto of op een powerbank.
Gesofistikeerd opbergconceptMinimaal ruimtegebruik tijdens transport en opslag - het apparaat, inclusief slang en pistool, kan volledig worden opgeborgen in de lege watertank. Als alternatief kunnen de optioneel verkrijgbare accessoirezakken in de tank worden geplaatst. Gemakkelijk te vervoeren en ruimtebesparend op te bergen.
Effectieve en zachte lage druk
- Dankzij de efficiënte sproeitechnologie van Kärcher reinigt de hogedrukreiniger voorzichtig en bespaart hij water. Vuil wordt zeer effectief verwijderd.
- Ideaal voor het beschermen van gevoelige voorwerpen zoals lagers, afdichtingen of naven van fietsen.
- Betrouwbaar en nauwkeurig reinigen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Eenvoudige en handige bediening
- Geen tijdrovende set-up nodig. Gewoon vullen met water en meteen aan de slag.
- De vergrendelfunctie op het pistool zorgt voor continu sproeien zonder inspanning.
- De 2,8 m lange spiraalslang biedt een groot bewegingsbereik.
Grote keuze aan accessoires
- Uitgebreide accessoires voor uitbreiding van de toepassingsgebieden zijn optioneel verkrijgbaar.
- Voor elke schoonmaakklus (of het nu gaat om de fiets, outdooruitrusting, tuinmeubelen, de hond of nog veel meer) het juiste accessoire.
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Batterij aangedreven apparaat
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Looptijd van de batterij (min)
|max. 22
|Laadtijd van de batterij (u)
|3,5
|Kleur
|grijs
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|4,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|296 x 291 x 240
Inbegrepen bij levering
- Lader: 5 V / 2 A USB-C oplaadkabel + adapter (1 stuk van elk)
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Inhoud watertank: 8 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Slangtype: Lagedruk spiraalslang
- Geïntegreerde water fijnfilter
- Drukpistool: Lagedrukpistool
- Filter voor het toestel
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/campinguitrusting
- Huisdieren/honden
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddle board)
- Kinderwagens/buggy's
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen OC 4
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.