Geen modderige poten meer - de huisdieren wasborstel reinigt snel, grondig en zacht. Ideaal na het uitlaten van de hond in slecht weer - voordat je in de auto stapt of wanneer je thuiskomt. Of je nu alleen de modderige poten van je huisdier wast of hun hele vacht schoonmaakt, de flexibele siliconen noppen maken de borstel niet alleen comfortabel voor je huisdier, maar verwijderen ook vuil bijzonder effectief. Om het te gebruiken, sluit je de borstel rechtstreeks aan op het spuitpistool van de mobiele drukreiniger. Wanneer je de trekker indrukt, stroomt er water door de borstel. De combinatie van de zachte lagedruk douchestraal (vergelijkbaar met de straal uit een kraan) en het mechanische effect van de noppen levert uitstekende reinigingskracht en een massage-effect waar veel huisdieren van zullen genieten. Het vuil wordt losgemaakt en direct weggespoeld.