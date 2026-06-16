Huisdieren wasborstel voor mobiele drukreiniger

Dé wasborstel voor het zacht reinigen en verzorgen van huisdieren. Eenvoudig te bevestigen aan de mobiele drukreiniger voor een effectieve reiniging. Reinig de vacht in slechts een paar eenvoudige stappen!

Geen modderige poten meer - de huisdieren wasborstel reinigt snel, grondig en zacht. Ideaal na het uitlaten van de hond in slecht weer - voordat je in de auto stapt of wanneer je thuiskomt. Of je nu alleen de modderige poten van je huisdier wast of hun hele vacht schoonmaakt, de flexibele siliconen noppen maken de borstel niet alleen comfortabel voor je huisdier, maar verwijderen ook vuil bijzonder effectief. Om het te gebruiken, sluit je de borstel rechtstreeks aan op het spuitpistool van de mobiele drukreiniger. Wanneer je de trekker indrukt, stroomt er water door de borstel. De combinatie van de zachte lagedruk douchestraal (vergelijkbaar met de straal uit een kraan) en het mechanische effect van de noppen levert uitstekende reinigingskracht en een massage-effect waar veel huisdieren van zullen genieten. Het vuil wordt losgemaakt en direct weggespoeld.

Kenmerken en voordelen
Huisdieren wasborstel voor mobiele drukreiniger: Flexibele noppen
Flexibele noppen
Verwijdert onzuiverheden zachtjes en grondig met een aangenaam masserend effect.
Huisdieren wasborstel voor mobiele drukreiniger: Zachte douchestraal
Zachte douchestraal
Voor grondige reiniging en zachte verzorging van huisdieren, met name honden. Gecombineerd reinigingseffect - het vuil wordt losgemaakt en vervolgens direct weggespoeld.
Huisdieren wasborstel voor mobiele drukreiniger: Kan bevestigd worden op het spuitpistool
Kan bevestigd worden op het spuitpistool
Eenvoudige montage en eenvoudige bediening met één hand.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 68 x 90 x 85
Toepassingen
  • Huisdieren/honden