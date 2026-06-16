La brosse de nettoyage est idéale pour décoller et rincer rapidement et efficacement les saletés tenaces, par exemple une pellicule collante de pollen sur le mobilier de jardin ou les salissures incrustées. L'association du jet sous pression et des poils garantit un pouvoir nettoyant particulièrement efficace, y compris lors d'un rapide nettoyage d'appoint. Ses domaines d'utilisation sont par exemple le mobilier de jardin, les vélos et autres équipements pour l'extérieur. Le montage de la brosse se fait directement sur le pistolet. Avec son profil antidérapant et la forme ergonomique, la brosse offre un toucher agréable et une bonne prise en main pour un travail sécurisé et sans fatigue. Étant donné que l'eau n'est dispensée que lorsque la gâchette de l'appareil est actionnée, la consommation d'eau peut être régulée très efficacement et individuellement. De cette façon, la batterie est ménagée par la même occasion. La brosse de nettoyage est compatible avec tous les nettoyeurs mobiles extérieurs OC 3.