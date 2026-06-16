Schrob borstel voor mobiele drukreiniger

De veelzijdige schrob borstel voor mobiele reinigers verwijdert hardnekkig vuil snel en grondig. Kan rechtstreeks op het spuitpistool worden bevestigd.

De schrob borstel is ideaal voor het snel en grondig losmaken en wegspoelen van hardnekkig vuil. De combinatie van drukstraal en borstelharen zorgt voor een bijzonder krachtige en snelle reiniging. Toepassingsgebieden zijn onder andere tuinmeubilair, fietsen en andere buitenapparatuur. De schrob borstel wordt rechstreeks op het spuitpistool bevestigd. Compatibel met alle OC 3 mobiele drukreinigers.

Kenmerken en voordelen
Schrob borstel voor mobiele drukreiniger: Stevige borstelharen en effectieve drukstraal
Stevige borstelharen en effectieve drukstraal
Krachtige en grondige verwijdering van zelfs het meest hardnekkige vuil. Het vuil wordt direct losgemaakt en weggespoeld.
Schrob borstel voor mobiele drukreiniger: Ergonomische vorm met antislip profiel
Ergonomische vorm met antislip profiel
Comfortabel en gemakkelijk vast te houden voor veilig en vermoeidheidsvrij gebruik. Het lage gewicht maakt het gebruik comfortabel.
Schrob borstel voor mobiele drukreiniger: Kan bevestigd worden op het spuitpistool
Kan bevestigd worden op het spuitpistool
Bediening met één hand voor meer flexibiliteit.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 169 x 53 x 21
Toepassingen
  • Fietsen
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
  • Laarzen/wandelschoenen
  • Kinderwagens/buggy's
  • Speelgoed/loopauto's/loopwielen
  • Tent/campinguitrusting
  • Bloembakken