Schrob borstel voor mobiele drukreiniger
De veelzijdige schrob borstel voor mobiele reinigers verwijdert hardnekkig vuil snel en grondig. Kan rechtstreeks op het spuitpistool worden bevestigd.
De schrob borstel is ideaal voor het snel en grondig losmaken en wegspoelen van hardnekkig vuil. De combinatie van drukstraal en borstelharen zorgt voor een bijzonder krachtige en snelle reiniging. Toepassingsgebieden zijn onder andere tuinmeubilair, fietsen en andere buitenapparatuur. De schrob borstel wordt rechstreeks op het spuitpistool bevestigd. Compatibel met alle OC 3 mobiele drukreinigers.
Kenmerken en voordelen
Stevige borstelharen en effectieve drukstraalKrachtige en grondige verwijdering van zelfs het meest hardnekkige vuil. Het vuil wordt direct losgemaakt en weggespoeld.
Ergonomische vorm met antislip profielComfortabel en gemakkelijk vast te houden voor veilig en vermoeidheidsvrij gebruik. Het lage gewicht maakt het gebruik comfortabel.
Kan bevestigd worden op het spuitpistoolBediening met één hand voor meer flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|169 x 53 x 21
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Fietsen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Laarzen/wandelschoenen
- Kinderwagens/buggy's
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Tent/campinguitrusting
- Bloembakken