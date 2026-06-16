De schrob borstel is ideaal voor het snel en grondig losmaken en wegspoelen van hardnekkig vuil. De combinatie van drukstraal en borstelharen zorgt voor een bijzonder krachtige en snelle reiniging. Toepassingsgebieden zijn onder andere tuinmeubilair, fietsen en andere buitenapparatuur. De schrob borstel wordt rechstreeks op het spuitpistool bevestigd. Compatibel met alle OC 3 mobiele drukreinigers.