Brosse en bande WRE 18-55 3-er Pack
Bande de poils durs de rechange en nylon pour un désherbage sans effort, compatible avec les désherbeurs ergonomiques WRE 18-55 et WRE 4 Battery de Kärcher.
Les mauvaises herbes qui prolifèrent dans les allées et sur les murets offrent une vision peu réjouissante. À l'inverse, une élimination rapide de cette végétation indésirable est d'autant plus réjouissante. Cela est possible sans effort avec les désherbeurs WRE 4 Battery et WRE 18-55 de Kärcher. Grâce à un moteur puissant, à un régime élevé et surtout grâce à la bande de poils durs en nylon qui s'avère efficace tout en préservant les surfaces. Toutes les bandes de poils durs peuvent être remplacées en quelques gestes et sans outils en cas d'usure. Ainsi, le travail peut reprendre en un clin d'œil : profitez d'une élimination rapide et efficace de la mousse et des mauvaises herbes sèches dans une posture qui ménage le dos.
Caractéristiques et avantages
Poils efficaces en nylon
Remplacement de la brosse sans outils
- Pour un remplacement simple de la bande de poils durs usée.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Quantité (Pièce(s))
|3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|315 x 75 x 18
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Mousse
- Mauvaises herbes