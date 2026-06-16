Het is absoluut niet leuk om onkruid te zien opschieten op paden en muren. Maar het is des te leuker om die ongewenste groei snel en moeiteloos te verwijderen – met de onkruidverwijderaars WRE 4 Battery en WRE 18-55 van Kärcher. Dankzij een krachtige motor, de hoge snelheid en vooral de nylon borstelstrip, die zeer is op oppervlakken maar toch zeer efficiënt. Als een borstelstrip versleten is, kan hij in enkele stappen en zonder gereedschap worden vervangen. En zo kan het werk direct verder worden gezet: snel en moeiteloos droog mos en onkruid verwijderen in een houding die uw rug absoluut niet belast.