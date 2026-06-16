Grâce aux poils perméables, la brosse universelle, qui peut facilement être fixée sur le pistolet du nettoyeur à pression, peut dissoudre la salissure tenace et la rincer en même temps. Les poils doux de la brosse protègent les surfaces délicates sans perdre des performances de nettoyage. La brosse contient des poils partout ce qui la rend idéale pour le nettoyage des surfaces, mais également des formes plus complexes, comme les trous dans une bicyclette.