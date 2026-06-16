Dankzij de waterdoorlatende borstelharen kan de universele borstel, die gemakkelijk op het spuitpistool van de drukreiniger kan worden bevestigd, hardnekkig vuil oplossen en tegelijkertijd wegspoelen. De zachte borstelharen beschermen delicate oppervlakken zonder in te boeten op reinigingsprestaties. De borstel heeft overal borstelharen en is hierdoor ideaal voor het reinigen van oppervlakken, maar eveneens voor complexe vormen, zoals openingen in de fiets.