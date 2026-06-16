Universele borstel
De universele borstel voor een optimale borstelreiniging. Deze wordt op het spuitpistool van de drukreiniger gemonteerd, verwijdert hardnekkig vuil en beschermt de delicate onderdelen.
Dankzij de waterdoorlatende borstelharen kan de universele borstel, die gemakkelijk op het spuitpistool van de drukreiniger kan worden bevestigd, hardnekkig vuil oplossen en tegelijkertijd wegspoelen. De zachte borstelharen beschermen delicate oppervlakken zonder in te boeten op reinigingsprestaties. De borstel heeft overal borstelharen en is hierdoor ideaal voor het reinigen van oppervlakken, maar eveneens voor complexe vormen, zoals openingen in de fiets.
Kenmerken en voordelen
Kan bevestigd worden op het spuitpistool
- Hierdoor blijft één hand vrij.
Zachte borstelharen
- Verwijdert hardnekkig vuil en spoelt het weg.
Borstelharen rondom
- Voor de reiniging zelfs op lastige plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|200 x 80 x 80
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Fietsen
- Tent/campinguitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Kinderwagens/buggy's
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddle board)