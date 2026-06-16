Buse à jet crayon
La buse à jet rectiligne permet de nettoyer les plus petits détails, les interstices étroits et les saletés tenaces. Adaptée à la poignée-pistolet du nettoyeur haute pression, elle produit un jet fin et puissant.
Avec son jet fin et puissant, la buse à jet rectiligne convient particulièrement au nettoyage ciblé des plus petits détails et des interstices étroits ainsi qu'à l'élimination des saletés quelque peu tenaces. Elle constitue le complément idéal à la buse à jet plat fournie avec le nettoyeur haute pression. Ne convient pas au lavage des animaux.
Caractéristiques et avantages
Jet crayon
- Jet fin pour un nettoyage ciblé.
Puissant
- Pour les saletés quelque peu tenaces, les plus petits détails et les interstices étroits.
Installé sur le pistolet
- Remplacement simple de la buse
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|29 x 27 x 27