Puntstraalsproeier
De puntstraalsproeier reinigt details, smalle spleten en hardnekkig vuil. Hij is aangepast aan het spuitpistool van de drukreiniger en produceert een krachtige dunne straal.
De puntstraalsproeier met zijn krachtige dunne straal is geschikt voor het reinigen van details en smalle spleten, evenals voor het verwijderen van wat meer hardnekkig vuil. Het vormt een perfecte aanvulling op de vlakstraal die bij de drukreiniger wordt geleverd. Niet geschikt voor het wassen van huisdieren.
Kenmerken en voordelen
Puntstraal
- Dunne straal voor gerichte reiniging
Krachtig
- Voor wat meer hardnekkig vuil, details en smalle spleten.
Gemonteerd op het spuitpistool
- Eenvoudige vervanging van de sproeier
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|antraciet
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|29 x 27 x 27