Buses de rechange
Buses de rechange de qualité supérieure pour tous les nettoyeurs de surfaces T-Racer (sauf T 350) des classes K 2 à K 7, les nettoyeurs de gouttières PC 20 des classes K 3 à K 7 et les nettoyeurs de châssis des classes K 2 à K 5.
Buses de rechange de qualité supérieure, pour un remplacement rapide et facile des buses. Contenu : trois paires de buses pour différentes classes de puissance de nettoyeur haute pression, une Powerbuse pour le nettoyage des coins et des bords en combinaison avec les nettoyeurs de surfaces T 400, T 450 et T 550, et deux agrafes de fixation. Les buses de rechange conviennent aux accessoires suivants : nettoyeurs de surfaces T-Racer des classes K 2 à K 7 (sauf T 350), nettoyeurs de gouttières PC 20 des classes K 3 à K 7 et nettoyeurs de châssis des classes K 2 à K 5.
Caractéristiques et avantages
Buse de rechange
- Remplacement rapide et facile de vieilles buses.
- Haute qualité pour une durée de service prolongée.
Haute pression - jet plat
- Nettoyage et enlèvement de même des salissures tenaces.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|17 x 17 x 18