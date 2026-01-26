Buses de rechange de qualité supérieure, pour un remplacement rapide et facile des buses. Contenu : trois paires de buses pour différentes classes de puissance de nettoyeur haute pression, une Powerbuse pour le nettoyage des coins et des bords en combinaison avec les nettoyeurs de surfaces T 400, T 450 et T 550, et deux agrafes de fixation. Les buses de rechange conviennent aux accessoires suivants : nettoyeurs de surfaces T-Racer des classes K 2 à K 7 (sauf T 350), nettoyeurs de gouttières PC 20 des classes K 3 à K 7 et nettoyeurs de châssis des classes K 2 à K 5.