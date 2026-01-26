Vervangset sproeikoppen
Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor alle oppervlaktereinigers T-Racer (behalve voor de T 350) die horen bij de toestellen uit de klasses K 2 tot K 7, voor de dakgotenreiniger PC 20 voor de hogedrukreinigers K 3 tot K 7, en ook voor de chassis cleaner voor de toestellen K 2 tot K 5.
Hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen voor een snelle en eenvoudige vervanging van de sproeiers. De set bevat: drie paar sproeiers voor hogedrukreinigers uit de verschillende prestatieklasses, één powersproeier voor de reiniging van hoeken en kanten voor de oppervlaktereinigers T 400, T 450 en T 550, en twee klemmetjes om de sproeiers vast te zetten. De vervangsproeiers zijn geschikt voor de volgende toebehoren: T-Racers voor de toestellen uit de klasses K 2 tot K 7 (behalve de T 350), dakgotenreiniger PC 20 voor de toestellen uit de klasses K 3 tot K 7, en chassis cleaner voor de hogedrukreinigers van de klasses K 2 tot K 5.
Kenmerken en voordelen
Vervangen van de sproeiers
- Snelle en eenvoudige vervanging van oude sproeiers.
- Een hoge kwaliteit voor een lange levensduur.
Hogedruk - vlakstraal
- Reiniging en oplossen van zelfs hardnekkige vervuiling.
Krachtige reiniging met hoge druk
- Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|17 x 17 x 18