Oppervlaktereiniger T-Racer 450

Met de T-Racer T 450 kunnen grote oppervlakken buitenshuis efficiënt worden gereinigd, zonder opspattend water en tot 50% sneller in vergelijking met een reiniging met een sproeilans. De reden hiervoor is de roterende arm met dubbele straal, waarmee het vuil eenvoudig kan worden verwijderd van grote oppervlakken. Dankzij de extra powersproeier, die indien nodig comfortabel geactiveerd kan worden met een pedaal, kunnen ook hoeken en kantjes efficiënt worden gereinigd. De T 450 is ook uitgerust met een speciaal beschermingsrooster, waarmee u Japanse tuinen en andere kiezeloppervlakken kan reinigen. De druk kan perfect worden ingesteld door de sproeier te draaien naar het object dat moet worden gereinigd. Hierdoor kunnen zowel harde oppervlakken zoals steen en beton als gevoelige oppervlakken zoals hout worden gereinigd. Dankzij het zogenaamde hovercraft-effect, is de T-Racer uiterst eenvoudig te manoeuvreren. En zelfs vertikale vlakken zoals garagepoorten kunnen in geen tijd worden gereinigd dankzij de praktische handgreep. De T-Racer T 450 is geschikt voor de Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de klasses K 4 – K 7.