Oppervlaktereiniger T-Racer 450
Reinigt grote oppervlakken spatvrij: de oppervlaktereiniger T-Racer T 450. Extra power-sproeier voor de hoeken en de kanten, een handgreep voor de vertikale reiniging, een beschermrooster voor kiezeloppervlakken en een aanpassing van de reingingsdruk.
Met de T-Racer T 450 kunnen grote oppervlakken buitenshuis efficiënt worden gereinigd, zonder opspattend water en tot 50% sneller in vergelijking met een reiniging met een sproeilans. De reden hiervoor is de roterende arm met dubbele straal, waarmee het vuil eenvoudig kan worden verwijderd van grote oppervlakken. Dankzij de extra powersproeier, die indien nodig comfortabel geactiveerd kan worden met een pedaal, kunnen ook hoeken en kantjes efficiënt worden gereinigd. De T 450 is ook uitgerust met een speciaal beschermingsrooster, waarmee u Japanse tuinen en andere kiezeloppervlakken kan reinigen. De druk kan perfect worden ingesteld door de sproeier te draaien naar het object dat moet worden gereinigd. Hierdoor kunnen zowel harde oppervlakken zoals steen en beton als gevoelige oppervlakken zoals hout worden gereinigd. Dankzij het zogenaamde hovercraft-effect, is de T-Racer uiterst eenvoudig te manoeuvreren. En zelfs vertikale vlakken zoals garagepoorten kunnen in geen tijd worden gereinigd dankzij de praktische handgreep. De T-Racer T 450 is geschikt voor de Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de klasses K 4 – K 7.
Kenmerken en voordelen
Twee roterende hogedruk sproeiers
- Uitstekende oppervlakteprestatie - ideaal voor de reiniging van grotere oppervlakken
Spatbescherming
- Spatvrije reiniging.
Geïntegreerde bijkomende puntsproeier
- Eenvoudige omschakeling van de normale sproeiers van de T-Racer naar de powersproeier met de voetschakelaar.
Speciaal beschermingsrooster voor het reinigen van oppervlakken met kiezels
- Met het beschermingsrooster met fijne mazen kan u oppervlakken met kiezels schoonmaken, bv. in Japanse tuinen.
In hoogte verstelbaar
- De druk kan worden aangepast aan de reinigingstaak.
- Op noodzaak gebaseerde reiniging van gevoelige en ongevoelige oppervlakken dankzij de instelbare afstand van de sproeier ten opzichte van het object.
Handgreep
- Eenvoudige reiniging van vertikale oppervlakken.
Hovercraft effect
- De oppervlaktereininger gaat over het oppervlak met het effect van een hovercraft en garandeert op die manier een eenvoudige reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|2,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|790 x 321 x 1011
Videos
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- G 4.10
- G 7.10
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact HOME
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home
- K 4.20 M T200
- K 4.500 T 250
- K 4.600
- K 4.600 T 250
- K 4.650 M T 250
- K 4.80 MD T 250
- K 4.80 MD plus
- K 4.800 eco!ogic
- K 4.82 MD T250
- K 4.91 MD T 200
- K 4.960M -T300
- K 5
- K 5 Car *EU
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control HOME
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus HOME
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5.200
- K 5.51M-PL-WB
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.55 Jubilee T 400
- K 5.600
- K 5.600 T250
- K 5.660 T400
- K 5.70 MD T 250
- K 5.700
- K 5.700 T300
- K 5.79 T 250
- K 5.80 MD ALU
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250
- K 6.250 T300
- K 6.550 NEW 2012
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD + WB
- K 6.91 MD
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus HOME
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Pure Home
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 *EU
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.350 MD
- K 7.400
- K 7.560 T 400
- K 7.700 MD
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic
- K 7.85 MD
- K 7.91 MD
- K4 eco!ogic
- KHD 4-2 AN *BE
Toepassingen
- Gebieden rondom het huis en de tuin
- Terrassen
- Garagepoort
- Kleine huisgevels
- (Tuin) ingangen, opritten
- Tuinmuren en stenen muren
- Paden
Toebehoren
Onderdelen Oppervlaktereiniger T-Racer 450
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.