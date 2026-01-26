Avec le nettoyeur de surfaces T-Racer T 450, nettoyez de grandes surfaces en extérieur efficacement et sans éclaboussures, tout en gagnant environ 50 % en temps sur un nettoyage à la lance d’arrosage. Ces performances sont rendues possibles par le bras rotatif Twin Jet, qui assure une élimination efficace de la saleté sur les surfaces étendues. La Powerbuse supplémentaire, activée par simple pression du pied, permet en outre un nettoyage efficace des coins et des bords. Par ailleurs, le T 450 dispose d’une grille de protection spéciale qui permet de nettoyer les jardins japonais et autres surfaces en gravier. La pression peut être adaptée au besoin en ajustant la distance de la buse à la surface nettoyée. Ainsi, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, ou plus délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Grâce à l’effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Par ailleurs, sa poignée agréable permet de nettoyer aussi les surfaces verticales comme les portes de garage, en un clin d’œil. Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 450 convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des classes K 4–K 7.