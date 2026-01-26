Nettoyeur de surfaces T-Racer T 450
Nettoie les grandes surfaces sans éclaboussures : le nettoyeur de surfaces T-Racer T 450. Powerbuse supplémentaire pour coins et bords, poignée pour nettoyage vertical, grille de protection pour surfaces en gravier et adaptation de la pression de nettoyage.
Avec le nettoyeur de surfaces T-Racer T 450, nettoyez de grandes surfaces en extérieur efficacement et sans éclaboussures, tout en gagnant environ 50 % en temps sur un nettoyage à la lance d’arrosage. Ces performances sont rendues possibles par le bras rotatif Twin Jet, qui assure une élimination efficace de la saleté sur les surfaces étendues. La Powerbuse supplémentaire, activée par simple pression du pied, permet en outre un nettoyage efficace des coins et des bords. Par ailleurs, le T 450 dispose d’une grille de protection spéciale qui permet de nettoyer les jardins japonais et autres surfaces en gravier. La pression peut être adaptée au besoin en ajustant la distance de la buse à la surface nettoyée. Ainsi, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, ou plus délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Grâce à l’effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Par ailleurs, sa poignée agréable permet de nettoyer aussi les surfaces verticales comme les portes de garage, en un clin d’œil. Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 450 convient aux nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des classes K 4–K 7.
Caractéristiques et avantages
Deux buses à jet plat rotatives
- Bon rendement surfacique, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
Protection anti-éclaboussures
- Un nettoyage sans éclaboussures.
Buse supplémentaire intégrée
- Interchanger facilement d'un nettoyage classique à un nettoyage en angle par simple pression du pied
Grille de protection spéciale pour le nettoyage de surfaces en gravier
- La grille de protection permet un nettoyage de surfaces en gravier, comme p.e. dans les jardins japonais.
Réglage de la hauteur
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
- Nettoyage basé sur les besoins de surfaces délicates et non-délicates grâce à la buse ajustable à l'objet.
Poignée
- Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
- Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|2,1
|Poids emballage inclus (kg)
|2,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|790 x 321 x 1011
Vidéos
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
- G 4.10
- G 7.10
- K 4
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home *EU
- K 4.20 M PLUS T 200 *EU
- K 4.200 compact
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.80 MD T 250
- K 4.800 eco!ogic + T 250
- K 4.82 MD T250 *EU
- K 4.91 MD T 200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium HOME
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5.200 compact
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.600
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.700 T300 *EU
- K 5.79 T 250
- K 5.800 eco!ogic + T 250
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250 *EU
- K 6.250 T300 *EU
- K 6.550 *EU
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Pure Home *EU
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.200 compact
- K 7.280 MD Plus *EU
- K 7.350
- K 7.400 *EU
- K 7.560 T 400
- K 7.700 *EU
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic + T 400
- K 7.85 MD
- K4 eco!ogic
- KHD 4-2 AN *BE
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 7
- Nettoyeur haute pression K 480 M +
- Nettoyeur haute pression K 5.600 T 250
- Nettoyeur haute pression K 570 M +
- Nettoyeur haute pression K 7.710 T400
- Nettoyeur haute pression K4600
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Portes de garage
- Façades de petites maisons
- Allées, entrées de garage
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins
Accessoires
Piéces détachées Nettoyeur de surfaces T-Racer T 450
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.