Buses de rechange T 350

Les buses de rechange de qualité supérieure permettent de changer facilement de buse et conviennent aux nettoyeurs de surfaces T-Racer T 300 / T 350 des classes K 2 à K 7. Le set contient trois paires de buses pour différentes classes de puissance de nettoyeurs haute pression, ainsi que deux agrafes de fixation.

Caractéristiques et avantages
Buse de rechange
  • Remplacement rapide et facile de vieilles buses.
  • Haute qualité pour une durée de service prolongée.
Haute pression - jet plat
  • Nettoyage et enlèvement de même des salissures tenaces.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Dimensions (L × l × h) (mm) 17 x 17 x 18
Appareils compatibles
