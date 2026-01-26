Buses de rechange T 350
Les buses de rechange de qualité supérieure permettent de changer facilement de buse et conviennent aux nettoyeurs de surfaces T-Racer T 300 / T 350 des classes K 2 à K 7. Le set contient trois paires de buses pour différentes classes de puissance de nettoyeurs haute pression, ainsi que deux agrafes de fixation.
Caractéristiques et avantages
Buse de rechange
- Remplacement rapide et facile de vieilles buses.
- Haute qualité pour une durée de service prolongée.
Haute pression - jet plat
- Nettoyage et enlèvement de même des salissures tenaces.
Nettoyage puissant à l'aide d'un nettoyeur haute pression
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|17 x 17 x 18