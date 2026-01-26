Nettoyeur de surfaces T-Racer T 350

Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 350 permet de nettoyer de grandes surfaces sans projections. Adaptation de la pression en continu pour les surfaces dures et délicates. Poignée pour nettoyage vertical.

Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 350 permet de nettoyer rapidement et efficacement de grandes surfaces en extérieur. Le bras rotatif Twin Jet assure l’élimination de la saleté sur les surfaces étendues. Ce modèle permet de consacrer environ deux fois moins de temps au nettoyage qu’avec une lance d’arrosage. Le capot protège en outre l’utilisateur et son environnement des projections d’eau. Grâce à l’effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 350 permet une adaptation de la pression en continu. Ainsi, vous pouvez nettoyer les surfaces dures comme la pierre ou le béton, mais aussi les surfaces plus délicates comme le bois. Grâce à une poignée ergonomique, même les surfaces verticales comme les portes de garage peuvent être nettoyées. Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 350 convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des classes K 2–K 7.

Caractéristiques et avantages
Deux buses à jet plat rotatives
  • Rendement surfacique excellent : idéal pour le nettoyage d'endroits plus grands.
Protection anti-éclaboussures
  • Un nettoyage sans éclaboussures.
Pression adaptée
  • Nettoyage adapté en fonction de la surface
  • Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Poignée
  • Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
  • Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 1,5
Poids emballage inclus (kg) 1,8
Dimensions (L × l × h) (mm) 712 x 280 x 971
Domaines d'utilisation
  • Surfaces dans la maison et le jardin
  • Terrasses
  • Portes de garage
  • Façades de petites maisons
  • Allées, entrées de garage
  • Murs de jardin et de pierre
  • Chemins
Piéces détachées Nettoyeur de surfaces T-Racer T 350

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.