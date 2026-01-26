Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 350 permet de nettoyer rapidement et efficacement de grandes surfaces en extérieur. Le bras rotatif Twin Jet assure l’élimination de la saleté sur les surfaces étendues. Ce modèle permet de consacrer environ deux fois moins de temps au nettoyage qu’avec une lance d’arrosage. Le capot protège en outre l’utilisateur et son environnement des projections d’eau. Grâce à l’effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 350 permet une adaptation de la pression en continu. Ainsi, vous pouvez nettoyer les surfaces dures comme la pierre ou le béton, mais aussi les surfaces plus délicates comme le bois. Grâce à une poignée ergonomique, même les surfaces verticales comme les portes de garage peuvent être nettoyées. Le nettoyeur de surfaces T-Racer T 350 convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Home & Garden des classes K 2–K 7.