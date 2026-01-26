Vervangset sproeikoppen T-Racer 350

De hoogkwalitatieve sproeierkoppen zorgen voor een eenvoudige vervanging van de sproeiers en zijn geschikt voor de oppervlaktereinigers T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klasses K 2 tot K 7. De set bevat drie paar sproeiers voor hogedrukreinigers uit de verschillende prestatieklassen en twee klemmetjes om de sproeiers vast te zetten.