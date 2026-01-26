Vervangset sproeikoppen T-Racer 350
De hoogkwalitatieve sproeierkoppen zorgen voor een eenvoudige vervanging van de sproeiers en zijn geschikt voor de oppervlaktereinigers T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klasses K 2 tot K 7. De set bevat drie paar sproeiers voor hogedrukreinigers uit de verschillende prestatieklassen en twee klemmetjes om de sproeiers vast te zetten.
Kenmerken en voordelen
Vervangen van de sproeiers
- Snelle en eenvoudige vervanging van oude sproeiers.
- Een hoge kwaliteit voor een lange levensduur.
Hogedruk - vlakstraal
- Reiniging en oplossen van zelfs hardnekkige vervuiling.
Krachtige reiniging met hoge druk
- Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|17 x 17 x 18