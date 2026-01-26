Vervangset sproeikoppen T-Racer 350

De hoogkwalitatieve sproeierkoppen zorgen voor een eenvoudige vervanging van de sproeiers en zijn geschikt voor de oppervlaktereinigers T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klasses K 2 tot K 7.

De hoogkwalitatieve sproeierkoppen zorgen voor een eenvoudige vervanging van de sproeiers en zijn geschikt voor de oppervlaktereinigers T-Racer T 300 / T 350 die passen op de hogedrukreinigers uit de klasses K 2 tot K 7. De set bevat drie paar sproeiers voor hogedrukreinigers uit de verschillende prestatieklassen en twee klemmetjes om de sproeiers vast te zetten.

Kenmerken en voordelen
Vervangen van de sproeiers
  • Snelle en eenvoudige vervanging van oude sproeiers.
  • Een hoge kwaliteit voor een lange levensduur.
Hogedruk - vlakstraal
  • Reiniging en oplossen van zelfs hardnekkige vervuiling.
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Afmetingen (l x b x h) (mm) 17 x 17 x 18
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN